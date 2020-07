De politie heeft excuses aangeboden voor het verspreiden van ‘nepnieuws’ over witte strepen op woningen in Woerden. Agenten waarschuwden via de Facebookpagina van politie Woerden dat de strepen in de wijk Molenvliet het werk van inbrekers kunnen zijn. Dat bleek anders te zitten: de gemeente had de strepen zelf geplaatst voor een kabelbedrijf.

De politie heeft de originele post inmiddels aamgepast. In het aangepaste bericht op Facebook gaat de politie door het stof. “In ons enthousiasme hebben wij te voorbarig een bericht opgesteld. Hierbij willen wij onze excuses aanbieden voor het verspreiden van nepnieuws.”

Wel schrijven ze erbij dat, hoewel ze het fout hadden, ‘de intenties puur waren’. Daarnaast doet de politie een omroep aan haar volgers om scherp te blijven bij verdachte situaties.