Witte strepen op huizen mogelijk gezet door inbrekers: 'Haal ze weg!'

De politie in Woerden waarschuwt voor witte strepen langs de voordeur van woonhuizen. In de Utrechtse stad zijn meerdere huizen gevonden die op deze wijze gemarkeerd zijn. Mogelijk worden de strepen door inbrekers gezet na een voorverkenning.

De strepen kwamen aan het licht nadat een oplettende bewoner de politie belde over een witte streep naast de voordeur. “In de directe omgeving van de melding hebben wij op meerdere huizen een kleine geverfde streep aangetroffen”, schrijft de politie op Facebook.

Ondanks dat de politie de exacte betekenis van de strepen niet weet, achten ze de kans groot dat ze gezet worden door inbrekers op voorverkenning. Het zou dan mogelijk een teken kunnen zijn dat een huis klaar is voor een inbraak. “Het is in ieder geval erg verdacht.” De politie adviseert dan ook de geverfde strepen weg te halen.

Waarschuwen buren

De politie benadrukt dat het niet nodig is om ze in te schakelen bij de vondst van de verdachte streep. “Breng de buren er wel van op de hoogte! Hoe meer mensen oplettend zijn in de wijk, hoe groter de kans is dat de inbrekers geen mogelijkheid zien om in te breken.”

Het is niet bekend of de geverfde strepen ook elders in Nederland voorkomen.