Verdachten van dodelijke schietpartij Uden op vrije voeten

De twee mannen die zondag werden opgepakt na de dodelijke schietpartij in het Brabantse Uden zijn weer vrijgelaten. De politie is nog altijd op zoek naar de schutter.

Het slachtoffer werd zondagavond rond 19.45 uur doodgeschoten op de Batenburglaan. De toegesnelde hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. De 53-jarige man uit Tilburg overleed op straat aan zijn verwondingen. Volgens Brabants Dagblad zou het gaan om kickbokstrainer Stef Müller.

Schutter voortvluchtig

Kort na de schietpartij werden twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij het incident. Het ging om een man (30) uit Uden en een 47-jarige Nijmegenaar. Donderdag laat de politie weten dat er onvoldoende redenen zijn om hen nog langer vast te houden. Wel blijven ze verdachten in de zaak. Naar de schutter wordt altijd nog gezocht.

De politie roept mensen die meer weten over de schietpartij op om hun tips en informatie met de politie te delen en niet via sociale media te verspreiden. Dit om te voorkomen dat personen onterecht beschuldigd worden. Mensen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Redactie/ANP