De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een verdachte aangehouden voor het doodschieten van een man in een woonwijk in Boxmeer. Het gaat om een 19-jarige man uit de Brabantse plaats.

Woensdagavond werd rond 20.15 uur door buurtbewoners een zwaargewonde man gevonden in een brandgang bij de Leeuwerik. Het was toen nog niet duidelijk dat er mogelijk sprake was van een schietpartij. Toegesnelde agenten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar hij bezweek korte tijd later ter plaatse aan zijn verwondingen.

‘Urenlang intensief onderzoek’

Hierna was lange tijd geen spoor te bekennen van de verdachte, aldus de politie. Maar “na urenlang intensief onderzoek” kon de recherche in de loop van de nacht de vermoedelijke schutter aanhouden.

De 19-jarige Boxmeerder wordt ervan verdacht dat hij de andere man heeft doodgeschoten. De identiteit van het slachtoffer was aanvankelijk onbekend, maar de politie denkt die inmiddels te hebben achterhaald. De politie zegt later op donderdag met meer informatie te komen over de dodelijke schietpartij.

We kunnen de dag met goed nieuws beginnen! Na urenlang intensief onderzoek kon de recherche in de loop van de nacht de vermoedelijke schutter aanhouden. Het gaat om een 19-jarige man uit de gemeente Boxmeer. In de loop van de dag meer informatie. #Boxmeer #schietpartij — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 3, 2020

