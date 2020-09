Man neergeschoten in Boxmeer, slachtoffer sterft ter plekke

In Boxmeer is woensdagavond een man doodgeschoten. Toegesnelde hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te redden, maar hulp mocht niet meer baten. Het incident gebeurde rond 20.15 uur midden in een woonwijk, aan de Leeuwerik in de Noord-Brabantse plaats.

Volgens de politie troffen buurtbewoners de zwaargewonde man op straat aan. Het was toen nog niet duidelijk dat er mogelijk sprake was van een schietpartij.

Wij onderzoeken een schietincident aan de Leeuwerik in #Boxmeer. In een brandgang troffen we een zwaar gewonde man aan die bleek te zijn neergeschoten. Hulp mocht niet meer baten, hij overleed ter plaatse. De omgeving is afgezet en we zijn een onderzoek gestart. — Politie Oost-Brabant (@politieob) September 2, 2020

Het is nog onduidelijk wie het slachtoffer is, zijn identiteit is nog onbekend. De vermoedelijke dader of daders zijn spoorloos.

Onderzoek

De politie gaat onderzoek doen in deze zaak. De omgeving is afgezet met politielint.

Later meer.