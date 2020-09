In het Brabantse Roosendaal heeft woensdagavond laat een zware mishandeling plaatsgevonden. Twee verdachten zijn later opgepakt, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Rond 23.15 uur kwam de melding binnen dat er iemand in een woning aan de Molenstraat flink mishandeld zou worden. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze twee mannen wegvluchten. In het huis troffen ze de toegetakelde bewoner aan. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten bespuugd bij arrestatie

Vlak na de mishandeling wist de politie al snel een van de vechtersbazen in de kraag te vatten. Het gaat om een 26-jarige man uit Roosendaal. De andere verdachte wist langere tijd uit handen van de politie te blijven, maar kon uiteindelijk ook worden gepakt.

De 33-jarige Roosendaler gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Hij verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie en beledigde, bedreigde en bespuugde daarbij de agenten die hem probeerden aan te houden. Ook tijdens de rit naar het politiebureau ging de man flink tekeer.

Wat de aanleiding is geweest voor de zware mishandeling is nog niet duidelijk. De politie heeft sporenonderzoek gedaan in de woning. De twee verdachten worden donderdag verder gehoord.