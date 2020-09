“Nadat ik bewusteloos was geslagen, trapten ze nog steeds op me in.” De 55-jarige man die op 14 augustus in Nijmegen ernstig werd mishandeld door een groep jongeren roept hen op informatie door te spelen aan de politie. De man deed zijn verhaal dinsdagavond anoniem in het programma Opsporing Verzocht.

In de uitzending zijn ook de beelden van de mishandeling aan Plein 1944 te zien. De mishandeling begon toen de groep, die bestond uit zo’n twintig jongeren tussen de 15 en 20 jaar oud, de man uitdaagde.

De man uit Nijmegen vertelt: “Eentje gaf me een duw en in een reflex pakte ik zijn jas vast om niet naar achteren te kunnen vallen. Toen dat gebeurd was, kreeg ik iedereen over me heen.”

‘Leeft hij nog?’

De man kon zich op geen enkele manier verweren. “Ik kreeg klappen, klappen, klappen. Net een mokerslag die tegen m’n gezicht aankwam.” Hij raakte daarna bewusteloos. Van getuigen hoorde hij dat zo’n zes à zeven jongeren daarna nog steeds op hem aan het intrappen waren.

“Op een gegeven moment hoorde ik omstanders vragen: ‘Leeft hij nog wel?’. Toen zei ik: ‘Ik leef nog, maar ik moet even bijkomen.'”, aldus de man. “Kennelijk is het zo ernstig geweest dat omstanders dachten dat ik was doodgeschopt. Dat was niet fijn om te horen.”

De man raakte zwaargewond en is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft een wond op zijn hoofd, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een hersenschudding, een gebroken kaakgewricht en overal blauwe plekken.

Oproep

De man doet een oproep aan de jongeren: “Ik wil iedereen in die groep oproepen die nog een beetje gevoel heeft ,en die denkt dat het niet eerlijk is wat ze hebben gedaan: geef je info door, desnoods anoniem.” De politie is ook nog op zoek naar getuigen.

Op de beelden van de beveiligingscamera die op het plein hangt, is te zien dat twee jongens de man schoppen terwijl hij op de grond ligt. Daarna gaat de groep, die bestond uit voornamelijk jongens maar ook een paar meisjes, er in verschillende richtingen vandoor. Ook zijn beelden te zien van een van de daders die wegvlucht op een Vespa-scooter met het kenteken DTR.

Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn vier tips binnengekomen over de mogelijke daders.