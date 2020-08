Zware mishandeling in Nijmeegse binnenstad: man bewusteloos geslagen door groep

De politie is op zoek naar de daders van een zware mishandeling vrijdagavond op Plein 1944 in Nijmegen. Iets voor middernacht werd daar een 55-jarige man uit Nijmegen belaagd door een groep jongeren. Hij verloor korte tijd het bewustzijn.

Na een woordenwisseling kreeg het slachtoffer onder meer een elleboogstoot en een trap tegen het hoofd. Meerdere jongeren uit de groep zouden op het slachtoffer in hebben geslagen. De man had een elleboogstoot gekregen en was tegen het hoofd getrapt.

Weggevlucht

De daders, een groep jongens of mannen, vermoedelijk tussen de 16 en 25 jaar oud, zijn na het incident weggevlucht. Onbekend is hoeveel personen er bij de mishandeling betrokken waren. De politie vraagt getuigen zich te melden.