Blijft Tarik O. (18) langer in voorarrest voor de dodelijke aanrijding in Wijchen?

De 18-jarige Tarik O. uit Woerden, die ervan wordt verdacht dat hij in het Gelderse Wijchen opzettelijk een dodelijke aanrijding heeft veroorzaakt, staat donderdagochtend voor de raadkamer van de rechtbank in Utrecht. Die beslist over het verlengen van zijn voorarrest met maximaal dertig dagen.

De 42-jarige Sebastiaan Theloosen werd op dinsdagavond 24 november doodgereden tijdens een wandeling met zijn vrouw en hun hond door de wijk De Ververt in Wijchen. Hij zou de pakketbezorger uit Woerden hebben aangesproken op zijn rijstijl in een woonwijk. De bezorger reed de man aan en ging er vandoor. Theloosen overleed op straat aan zijn verwondingen. De chauffeur uit Woerden werd later door de politie klemgereden in Beuningen.

Lees ook: Al bijna 50.000 euro opgehaald voor vrouw en kinderen doodgereden Sebastiaan (42) uit Wijchen

Grote impact op de buurt

De verdenking tegen de pakketbezorger luidde aanvankelijk betrokkenheid bij een dodelijke aanrijding, maar recent heeft het OM de aanklacht verzwaard. O. wordt nu opzet van de dodelijke aanrijding ten laste gelegd. De zaak heeft grote impact op Wijchen, waar op zaterdag 28 november tientallen mensen deelnamen aan een stille tocht voor het slachtoffer. Vrienden van de overleden man houden een inzamelingsactie voor de nabestaanden. Er is al bijna 50.000 euro ingezameld.

Lees ook: Wijchen herdenkt doodgereden Sebastiaan (42) met drukbezochte stille tocht

Normaliter zou de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besluiten over het voorarrest van de chauffeur. Maar de rechtbank Gelderland heeft de zaak doorverwezen naar de rechtbank Midden-Nederland, omdat de verdachte een familielid is van een rechtbankmedewerker.

ANP/ Redactie