Bijna 50.000 euro is er inmiddels opgehaald voor het gezin van de doodgereden Sebastiaan uit Wijchen. Vrienden startten de inzamelingsactie afgelopen weekend om zijn nabestaanden een financieel hart onder de riem te steken.

De crowdfunding staat sinds zaterdagmiddag online en heeft op het moment van schrijven al 45.000 euro opgeleverd. Het doel van het initiatief is om 50.000 euro binnen te halen en de kans dat dat gehaald wordt is zeer groot.

Sebastiaan kwam vorige week dinsdag om het leven nadat hij een te hard rijdende pakketbezorger in de wijk De Ververt aansprak op zijn snelheid. Er ontstond een woordenwisseling, waarna de 18-jarige pakketbezorger de Wijchenaar tot twee keer toe overreed met zijn bestelbusje. Sebastiaan overleefde dit niet. “Dit verschrikkelijke nieuws raakt ons diep. Loos (naar zijn achternaam Theloosen, red.) was nog maar 42 en we missen nu al zijn energie en hart van goud”, schrijven zijn vrienden op de crowdfundpagina.

‘Verlies al groot genoeg’

“Onze harten gaan uit naar zijn vrouw Liv, zijn zoon Lyam en dochter Loïs. We zouden willen dat we iets van hun verdriet konden wegnemen. Naast liefde en kracht, wensen we hen rust en vooral zo min mogelijk zorgen toe. Het verlies is al groot genoeg”, schrijven ze. “Via deze crowdfunding willen we hen alle ruimte geven die er nodig is om dit verlies te verwerken. Zodat ze geen kopzorgen hoeven te hebben om de financiën, maar kunnen zorgen voor elkaar. Je support wordt ontzettend gewaardeerd. We missen je Loos. Rust zacht.”

Sebastiaan was erg geliefd in Wijchen. Tientallen mensen liepen afgelopen zaterdag mee met een stille tocht ter nagedachtenis aan de 42-jarige vader. Langs het parcours stonden veel mensen.

Sebastiaans dood houdt de gemoederen in het dorp flink bezig. “Dit is geen ongeval meer, dit is puur moord. Dit raakt echt heel Wijchen”, vertelde een buurtbewoner aan Hart van Nederland. “Ik was vanmiddag in het centrum en daar wordt er ook nog over gepraat. Dit mag gewoon niet gebeuren. Hier zijn geen woorden voor.”

