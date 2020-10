De politie heeft vrijdag een 18-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij de steekpartij in Rozenburg, vlak bij Rotterdam. Bij de steekpartij kwam woensdagavond de 17-jarige Mucheraldo uit Rozenburg om het leven. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie had al op meerdere plekken naar de 18-jarige verdachte gezocht en vond hem vrijdag uiteindelijk op vakantiepark Kruininger Gors in Oostvoorne. Er wordt ook nog onderzoek gedaan naar de rol van eventuele andere verdachten.

Informatie over Mercedes

Een team van twintig rechercheurs is bezig met onderzoek naar de steekpartij. De politie is onder meer nog specifiek op zoek naar mensen die een zwarte Mercedes hebben zien rijden rond de tijd van de steekpartij.

“Deze komt even voor het steekincident de parkeerplaats aan de Laan van Nieuw Blankenburg op. Het is dan omstreeks kwart over negen ‘s avonds. Na het steekincident, omstreeks tien voor half tien, verlaat de zwarte Mercedes het parkeerterrein”, zo laat de politie weten. De agenten weten nog niet precies hoeveel mensen en wie er in deze auto zaten en hopen dat buurtbewoners hier meer duidelijkheid over kunnen geven.

Mogelijk ruzie

Tientallen mensen legden de afgelopen dagen bloemen op de plek waar Mucheraldo om het leven kwam. Over de oorzaak van de steekpartij is nog weinig bekend. Een vriendin van Mucheraldo vertelde eerder aan Hart van Nederland dat er ruzie was, maar dat de 17-jarige jongen daar niet bij betrokken was.

Ook zeiden vrienden van Mucheraldo donderdag al te weten wie de dader is. “Hij is gevlucht, maar hij komt hier niet mee weg. Hij gaat de gevangenis in.”

