Schok in Rozenburg groot na dood Mucheraldo (17): 'Hij was zo grappig, zo lief voor iedereen'

De schok is enorm in Rozenburg, een dorp vlakbij Rotterdam. Bij een steekpartij woensdagavond kwam daar de 17-jarige Mucheraldo om het leven. Donderdag leggen tientallen mensen bloemen op de plek waar de jongen overleed.

De dader vluchtte na het steekincident en is sindsdien spoorloos. De politie spreekt donderdag getuigen in de hoop meer te weten te komen over wat er aan de dodelijke steekpartij vooraf ging, wie de dader is en waar hij zich bevindt.

Vrienden, kennissen en dorpsgenoten komen bij elkaar op de Langeplaat, waar de steekpartij plaatsvond. We spreken met een vriendin van Mucheraldo. “Kleine Much, zoals ik hem noemde, was zo’n lieve leuke jongen”, vertelt ze. “Hij was aardig en ongelofelijk grappig. Hartstikke lief voor iedereen, voor zijn familie en vrienden. Dit is zo onterecht.”

Hij komt hier niet mee weg

Over de oorzaak van de steekpartij is nog weinig bekend. Wel doen er veel geruchten de ronde binnen de Rozenburgse vriendengroep. “Er was een ruzie, hij was er niet eens bij betrokken”, vertelt de vriendin. De vriendengroep zegt ook te weten wie de dader is. “We weten allemaal wie het is, hij woont hier op het dorp”, vertelt ze. “Hij is gevlucht, maar hij komt hier niet mee weg. Hij gaat de gevangenis in.”

