Bij een steekpartij in het Zuid-Hollandse Rozenburg is woensdagavond een minderjarige jongen om het leven gekomen. De dader is nog voortvluchtig.

De melding kwam rond 21.20 uur binnen: er was iemand neergestoken aan de Laan van Nieuw Blankenburg in het dorp onder de rook van de Rotterdamse haven. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De dader ging er na de steekpartij vandoor en is nog spoorloos. De politie roept mensen die in de omgeving iets verdachts hebben gezien op om contact op te nemen via 112.

Beeld: Video Duivestein