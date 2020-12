Verdachte 'martelcontainer' bestrijdt beeldvorming met tien minuten durende video

Robin van O., een van de meest prominente verdachten in de strafzaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage, heeft vrijdag in de rechtszaal een filmpje laten vertonen waarmee hij het beeld dat over hem zou zijn ontstaan heeft willen rechtzetten. ‘Wie is Robin?’ was de titel van het bijna tien minuten durende filmpje.

Vrijdag vindt in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp een tussentijdse zitting in de zaak plaats. De rechtbank bekeek het filmpje op verzoek van Van O.’s advocaat. Van O. (40) meent dat er karaktermoord op hem is gepleegd in de media. De media hebben hem neergezet als een keiharde crimineel, meent hij, terwijl de werkelijkheid anders is. In het filmpje, dat was voorzien van achtergrondmuziek en een voice-over, waren baby- en jeugdfoto’s van Van O. te zien. Veder werd er verteld dat een sportieve Van O. opklom tot een succesvol artdirector en bedenker van een fitnessconcept.

Dodenlijst

Totdat de politie hem in 2018 waarschuwde dat hij op een dodenlijst stond. Volgens Van O. heeft de politie hem vervolgens aan zijn lot overgelaten en was hij aangewezen op criminele contacten om degenen die het op hem hadden voorzien een stap voor te zijn.

“Een beetje Amerikaans, geef ik direct toe”, zei Van O.’s advocaat Sanne Schuurman tegen de rechtbank over het filmpje.

‘Media gevoed door pr-afdeling van het OM’

Van O. en zijn raadsman vinden dat de media zijn gevoed door “de pr-afdeling” van het Openbaar Ministerie, met de huidige beeldvorming als resultaat. Toen de loods met de martelcontainer in juni van dit jaar werd ontmanteld, brachten politie en justitie de zaak in de publiciteit. Volgens Schuurman hebben zij dat al te geestdriftig gedaan, onder meer met een video over een inval in een van de loodsen. Ook die video was voorzien van muziek.

Robin van O. zou veelvuldig contact hebben gehad met de opdrachtgever van het martelcontainerproject, Roger P. Justitie beschikt over een flinke hoeveelheid cryptochats tussen de mannen. Van O. zou als uitvoerend aannemer van het project hebben gefungeerd.

