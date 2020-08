Mogelijk verband tussen verdachte brand in Huissen en motorongeluk in Elst

De woning in het Gelderse Huissen waar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op dit moment onderzoek doet naar een verdachte situatie, is mogelijk van de motorrijder die dinsdagochtend vroeg een winkel van een tankstation langs de snelweg bij het naburige Elst binnenreed.

De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat de twee incidenten inderdaad een verband met elkaar lijken te hebben. Vanwege het lopende onderzoek worden er nog geen verdere mededelingen over de incidenten gedaan.

Andere woningen ontruimd

Rond 5.00 uur reed een motorrijder de winkel binnen van het Shell-tankstation langs de A325 bij Elst. Hij raakte daarbij ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Even later werden drie woningen in de Nijverheidsstraat in Huissen ontruimd na een brand, waarbij een nieuwe, mogelijk brandgevaarlijke situatie was ontstaan.

Omdat het gevaar moeilijk in te schatten is, heeft de politie de EOD om assistentie gevraagd. Uit voorzorg zijn daarom de woningen ontruimd en is de wijde omgeving afgezet. De brand ontstond ‘s ochtends vroeg in de woning, waar op dat moment niemand aanwezig was.

