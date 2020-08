Drie woningen in Huissen ontruimd om brandgevaarlijke situatie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is dinsdagochtend opgeroepen om een verdachte situatie in een woning aan de Nijverheidsstraat in het Gelderse Huissen. Drie omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd.

De politie Gelderland laat via Twitter weten dat er een brandgevaarlijke situatie werd aangetroffen in de woning, nadat er een brandje was uitgebroken. Omdat het moeilijk bleek in te schatten hoe gevaarlijk de situatie precies is, werd de EOD opgeroepen.

Uit voorzorg zijn drie omliggende woningen in de straat ontruimd en is de straat ruim afgezet.

Later meer.

Beeld: SPS Media