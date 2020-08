'Omstreden veevoermaatregel gaat tóch niet door, levert te weinig stikstofwinst op'

De omstreden veevoermaatregel gaat van tafel. De bedoeling was om met die maatregel de stikstofuitstoot van de melkveehouderij terug te brengen, maar volgens de Wageningen Universiteit levert het maar weinig op.

En dus kan minister Carola Schouten van Landbouw niet anders dan besluiten dat de van de maatregel wordt afgezien, melden Haagse bronnen aan RTL Nieuws, ANP en de NOS.

Stikstofuitstoot verminderen

De bedoeling van de veevoermaatregel was dat stikstofuitstoot verminderd zou worden door het eiwitgehalte in krachtvoer te verlagen. Daarmee zou er ruimte komen voor de bouw van woningen en aanleg van infrastructuur.

Maar op de veevoermaatregel kwam veel kritiek, vooral door boeren. Zij stellen dat minder eiwitrijk veevoer slecht is voor de gezondheid van de dieren. De veevoermaatregel was onderwerp van hevige protesten door boeren de afgelopen maanden.

Lees ook: Ultimatum van boeren: ‘Heel Nederland gaat plat’

Vanmiddag is er overleg tussen de coalitiepartijen over het onderzoeksresultaat van de Wageningen Universiteit. Minister Schouten zou het schrappen van de veevoermaatregel later vandaag bekendmaken. De minister moet nu een andere oplossing bedenken om de bouwsector ruimte te geven.

‘Goed nieuws’

Donderdag zou er in Den Haag een kort geding dienen van de Stichting Stikstofclaim, om de maatregel tegen te houden. In eerste reactie zegt voorzitter John Spithoven: “We begrijpen dat het ministerie besloten heeft het kort geding niet af te wachten. Natuurlijk is dit voor de landbouw en veehouderij goed nieuws.”

“Maar het geeft ook een dubbel gevoel”, aldus Spithoven. “Wij hadden het kort geding wel aangedurfd, want dan was er ook op het gebied van wetgeving veel meer duidelijk geworden. Dat had voor het beleid ook positief geweest, want het blijft nu een grijs gebied.”