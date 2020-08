Ramon zat op vechtvlucht Ibiza: 'Achter mij brandde het los'

De Britse man die op een vlucht van Amsterdam naar Ibiza een vechtpartij begon, zou eerst een klap hebben gekregen omdat hij een vrouw bleef lastigvallen. Dat laat een passagier van de vlucht weten aan Hart van Nederland.

De beelden van de vechtpartij gaan de hele wereld over. Rake klappen worden uitgedeeld in een chaotische situatie in het gangpad. Ramon* was passagier van de bewuste vlucht op vrijdag en zag het allemaal van dichtbij gebeuren.

Overmeesteren

De onrust begon tegen het einde van de vlucht. “Ik hoorde achterin ruzie. Daar zou een vrouw zijn beledigd. Toen dat niet stopte heeft iemand een klap uitgedeeld aan de onruststoker”, herinnert Ramon zich. De Brit liep daarop naar voren en trok zijn t-shirt uit. “Hij liep door het gangpad en begon mensen uit te dagen.”

Lees ook: VIDEO: Vechtpartij op vlucht van Amsterdam naar Ibiza: ‘Er zijn kinderen hiero’

De Brit reisde samen met een andere man. Die zou hebben geprobeerd zijn reisgezelschap gedeisd te houden, maar toch sloeg de vlam in de pan. “Achter mij brandde het los.” Meerdere mannen besloten in te grijpen en probeerde de Brit te overmeesteren. Tijdens het gevecht zouden de mondkapjes van enkel reizigers zijn afgevallen, maar Ramon benadrukt dat die daarvoor allemaal op waren. Alleen de dronken man had zijn kapje voor langere tijd niet op.

Applaus

Wat extra spanning veroorzaakte was dat de landing al was ingezet. “Ik had het idee dat de piloot de landing versnelde”, zegt Ramon. Na de landing kon de onruststoker worden ingerekend. “Het was echt zo’n hooligan type.” Ook zijn reisgenoot werd afgevoerd, maar die had volgens Ramon niks fout gedaan en wilde juist helpen. “De mannen die hadden ingegrepen kregen applaus van de andere passagiers.”

*Gefingeerde naam, echte naam bekend bij de redactie.