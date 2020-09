Varkens omgekomen bij grote stalbrand in Poortvliet

In Poortvliet in de Zeeuwse gemeente Tholen heeft dinsdagavond brand gewoed in een varkensstal. Bij de stalbrand is een nog onbekend aantal dieren omgekomen.

De brand op de varkensboerderij aan de Bram Groenewegeweg brak rond 21.00 uur uit. Het bedrijf heeft vier varkensstallen, verspreid over twee schuren. Toen de brandweer aankwam, was een van de schuren al niet meer te redden.

De uitslaande brand woedde vooral in het dak en daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur zou overslaan op de andere schuur. Er werden gaten in het dak gemaakt om de rook te verdrijven en zo beter te kunnen blussen.

Stalbrand niet overgeslagen

Tegelijk werd geprobeerd om de stallen zo goed mogelijk te ventileren voor de varkens die er nog instonden. Uiteindelijk lukte het de brandweer om te voorkomen dat de brand zou uitbreiden naar de andere schuur en werd rond 1.30 uur het sein brand meester gegeven.

Verdeeld over de vier stallen worden er ongeveer 7.000 varkens gehouden op de boerderij. Het is nog niet bekend hoeveel dieren de stalbrand niet hebben overleefd. Er raakten geen mensen gewond. Ook is er volgens de brandweer geen asbest vrijgekomen.

Beeld: Provicom