Grote uitslaande brand in varkensstal Poortvliet

In het Zeeuwse Poortvliet staan twee varkensstallen in brand. De brandweer meldt aan Hart van Nederland dat er varkens in de stallen staan. Om hoeveel dieren het gaat, is niet bekend.

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur binnen. Het gaat om een agrarisch bedrijf aan de Bram Groenewegeweg, met in totaal vier varkensstallen.

De twee brandende stallen zijn niet meer te redden. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de twee andere stallen. Vier blusvoertuigen en een hoogwerker zijn bezig met de bestrijding van het vuur.

ANP/Redactie

Beeld: Provicom