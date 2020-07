Veel vallende sterren te zien komende week: mogelijk zelfs twintig per uur

Wie geniet van vallende sterren, kan de komende week een aantal keer zijn wekker zetten. Bij goede weersomstandigheden zijn er mogelijk zelfs twintig vallende sterren per uur te zien, gewoon met het blote oog.

Het walhalla voor de sterrenliefhebbers zijn de Perseïden, één van de bekendste meteorenzwermen die jaarlijks voorbij razen. Voor dat spektakel moeten we nog even wachten tot de dagen rondom 12 augustus. Maar komende week is er al een fraai voorproefje dankzij de Aquariden en de Cassiopeïden.

De beste nachten om de vallende sterren van de Aquariden en Cassiopeïden te zien zijn de woensdag- en donderdagnacht, meldt weer.nl. Een voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat het helder is. Zoals het er nu uitziet wisselen heldere en bewolkte perioden elkaar af.

Zo zie je ze

De beste omstandigheden om de meteoren te zien zijn een donkere omgeving – dus geen stadslicht in de buurt, weinig maanlicht en een heldere lucht. Als dit het geval is, kunnen er tijdens het hoogtepunt wel twintig vallende sterren per uur worden waargenomen. De sterren zijn namelijk het beste te spotten tussen 02.00 uur en 05.00 uur.

Tijdens het hoogtepunt van de Perseïden in augustus, zijn ruim dubbel zoveel meteoren te zien. Dan kunnen er namelijk veertig tot vijftig per uur worden waargenomen. Het échte spektakel laat dus nog even op zich wachten.

Wat zijn vallende sterren?

Wat wij een ‘vallende ster’ noemen is een lichteffect dat ontstaat doordat een meteoor de dampkring binnendringt. Het oogt alsof één van de sterren aan de sterrenhemel op hoge snelheid langs de aarde vliegt.

Een vallende ster is dus helemaal geen ster.