Door de coronacrisis zit een lange vakantie er voorlopig niet in, toch krijgen de meesten van ons deze of volgende maand het vakantiegeld uitbetaald. Maar wat te doen met dat geld in tijden van corona? We vroegen het in ons Wat vindt Nederland-onderzoek.

Aan het onderzoek deden ruim 3700 mensen mee. Krijgen we in deze economisch moeilijke tijden gewoon ons vakantiegeld? Ja, zegt 84 procent van de Nederlanders. Een minderheid van 16 procent geeft aan het extra loon niet te ontvangen. Het overgrote deel (79 procent) krijgt het bedrag in één keer uitbetaald, 5 procent ontvangt het vakantiegeld verspreid over het jaar.

En wat doen we dit jaar met ons vakantiegeld? Bijna vier op de tien Nederlanders zegt dat het bedrag in de spaarpot verdwijnt. Toch is er ook een grote groep die hun vakantiegeld gewoon besteed aan hun vakantie (28 procent). Daarnaast gebruikt 15 procent het extraatje om er hun schulden van af te betalen. De rest gebruikt het voor iets anders.

Vakantiegeld probleem voor bedrijven

Het gros van de Nederlanders krijgt deze of volgende maand dus gewoon hun vakantiegeld, maar daar hangt misschien wel een onvoorzien prijskaartje aan. Veel bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis zeggen namelijk in de problemen te komen als ze het vakantiegeld van hun werknemers nu moeten uitbetalen.

Dat de situatie nijpend begint te worden, bleek vrijdag uit onderzoek van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven verwacht dat hun voortbestaan in gevaar komt als de coronacrisis nog langer dan een half jaar duurt. Inmiddels is duidelijk geworden dat er in april ruim een derde meer faillissementen waren vergeleken met vorig jaar.

Personeel vragen om uitstel

Daarom vragen steeds meer werkgevers aan hun personeel of het vakantiegeld misschien uitgesteld kan worden. Een van hen is eigenaar Ron de Jong van het Rotterdamse stadscafé Bokaal, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Onlangs stuurde De Jong zijn medewerkers een brief met de vraag of ze akkoord gingen met uitstel van hun vakantiegeld. Ze stemden allemaal in en nu is het de bedoeling dat zij het bedrag alsnog in oktober ontvangen. De cafébaas is opgelucht, “anders hadden wij het niet volgehouden”.

Voor het personeel van Bokaal is het belangrijker dat hun baan behouden blijft, leggen ze hieronder uit



