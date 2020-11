Vader verdacht van aansteken woningbrand Assendelft

Bij de woningbrand in Assendelft waar maandagochtend een vader, moeder en drie kinderen gewond raakten, was sprake van brandstichting, meldt de politie. De vader van het gezin is aangemerkt als verdachte.

De brand brak iets na 06.30 uur uit in het huis aan de Zomerzon in het Noord-Hollandse dorp. Drie van de vijf gezinsleden raakten zwaargewond, laat de politie weten. Ze liggen alle vijf in het ziekenhuis.

De politie heeft nog niet met de verdachte kunnen spreken. Over zijn motief is nog niets bekend.

