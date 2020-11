Zeker vijf mensen zijn maandagochtend gewond geraakt door een woningbrand in Assendelft. Het gaat om een vader, moeder en drie kinderen. Volgens de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn twee van hen zwaargewond.

De brand brak iets na 06.30 uur uit in het huis aan de Zomerzon in het Noord-Hollandse dorp. De hulpdiensten waren met veel materieel uitgerukt. Rond 07.30 had de brandweer het vuur gedoofd.