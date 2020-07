Vader die basisschool inreed in Grootebroek beschuldigd van poging tot moord

De 55-jarige vader die vorige week met zijn auto een basisschool in Grootebroek binnenreed wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord, dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten aan Hart van Nederland. Daarnaast laat het Noord-Hollands Dagblad weten dat de man ook op de nieuwe school van zijn 7-jarige zoontje niet meer welkom is.

De vader wordt, naast poging tot moord, ook vernieling, beschadiging van het gebouw en bedreiging ten laste gelegd. De moeder van de zevenjarige heeft in overleg met de schoolleiding besloten haar zoon van school te halen.

Voorzitter Jan van Berkum van Stichting Trigoon, waar de speciale basisschool onder valt, vertelt dat de moeder bang is dat de actie van de man invloed heeft over hoe haar zoon wordt behandeld. Het lijkt haar daarom verstandig om haar kind ergens anders de basisschool te laten afmaken.

Oplossingen

De stichting kijkt, samen met de moeder, naar verschillende oplossingen voor de jongen. Maar ook als er een nieuwe school gevonden is, laat Van Berkum weten dat de deuren voor de vader gesloten blijven. Alle communicatie zal via de moeder verlopen.

Vermoedelijk reed de man vorige week donderdag met zijn auto in op het gebouw omdat zijn zoontje en een vriendje van zijn zoontje uit elkaar waren gehaald. Volgens de schooldirecteur zou de vader niet geweten hebben dat op het moment van zijn actie het eindfeest van groep acht in volle gang was.

Bovenstaande beelden zijn eerder uitgezonden door Hart van Nederland.