Zoon van school gehaald na autocrash in Grootebroek: 'Vader wist niet dat er een musical was'

De 55-jarige vader van een leerling die woensdagavond met zijn auto een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed, wist niet dat er op dat moment een eindmusical aan de gang was.

Dat zegt voorzitter Jan van Berkum op basis van informatie van de moeder van de leerling, meldt het AD. Na overleg is vrijdagmiddag besloten om de jongen van school te halen. “Het is niet de bedoeling dat hij straks het zwarte schaap van de klas wordt.”

Slecht kunnen aflopen

De vader was woensdagavond in beschonken toestand basisschool ‘t Palet in Grootebroek binnengereden, vermoedelijk vanwege een conflict over de klassenindeling. Hij belandde met zijn Renault Clio in de gang van de school. Op het moment van zijn actie waren er leerlingen en ouders in de school aanwezig voor een eindfeest. Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten daarvoor wel. “Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag, poging tot het aanbrengen van lichamelijk letsel en vernieling van het schoolgebouw. Hij zit voorlopig vast.

