In de week van 22 tot en met 28 juli zijn 1329 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen stijgt daarmee met 342 ten opzichte van de week ervoor.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt al enkele weken. Vorige week werden er 987 nieuwe besmettingen gemeld, een week eerder waren dat er 534 en de week daarvoor nog 432. Het aantal ziekenhuisopnames steeg afgelopen week van 19 naar 23. Het aantal sterfgevallen van 7 naar 9.

De cijfers komen soms met wat vertraging binnen bij het RIVM. Tussen de nieuwe meldingen kunnen dus gevallen van langer geleden zitten.

Reproductiegetal coronavirus gestegen

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, steeg ook. Het is nu 1,40. Dat betekent dat 100 coronapatiënten gemiddeld 140 anderen besmetten. Vorige week was dit getal 1,29. De manier van berekenen betekent dat het ook net iets hoger of iets lager kan zijn. Die bovengrens is in de afgelopen week niet veranderd. “Dat geeft aan dat de situatie weinig veranderd is in een week tijd”, aldus het RIVM. Als het getal boven de 1 is, breidt het virus zich uit. Is het getal lager dan 1, dooft de uitbraak langzaam uit.

In Noord- en Zuid-Holland stijgt het aantal besmettingen. Bovendien neemt het aantal nieuwe gevallen onder jongeren sterker toe dan bij ouderen. Het RIVM zegt dat er 133 lokale uitbraken zijn. Vorige week waren dat er 96. Bij zo’n ‘cluster’ kunnen minstens drie gevallen met elkaar in verband gebracht worden.

Meer mensen getest op corona

Het aantal uitgevoerde tests steeg van 88.886 naar 111.764. Het percentage positieve gevallen bleef gelijk, op 1 procent.

Sinds het begin van de uitbraak is het coronavirus vastgesteld bij 53.374 mensen. Van hen werden 11.919 opgenomen in ziekenhuizen. Het officiële dodental staat nu op 6145.

