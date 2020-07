Unieke beelden: zeldzame zwarte wouw smult van kadaver in Brabant

Unieke natuurbeelden uit Brabant: daar werd begin deze maand een zwarte wouw gefilmd terwijl die eet van een kadaver. En dat is bijzonder, want de roofvogel laat zich bijna niet zien in ons land.

De kans dat je een zwarte wouw tegenkomt is dus al niet zo groot en dan laat het zeldzame dier zich ook nog erg lastig vastleggen op camera. De roofvogel is namelijk bliksemsnel en steelt het liefst zijn eten uit de klauwen van andere vogels, soms zelfs tijdens het vliegen. Niet bepaald de makkelijkste omstandigheden om de vogel in actie te filmen dus.

Toch lukte het op 7 juli in het zuidoosten van Brabant. Een wildcamera van het natuurproject ‘Dood doet Leven’ heeft gefilmd hoe een zwarte wouw uit een kadaver van een ree eet, iets wat de roofvogels niet vaak doen vanaf de grond. ARK Natuurontwikkeling heeft de bijzondere beelden nu naar buiten gebracht.

Bekijk ook: Unieke beelden van wolf die prooi verslindt voor oog van wildcamera

Hoop doet leven

Het is één keer eerder gelukt om het zeldzame roofdier op beeld vast te leggen. Vorig jaar werd een zwarte wouw gefilmd bij dode vissen bij een drooggelegde vijver, maar de nieuwe beelden zijn volgens de natuurorganisatie nog veel unieker. Er zijn namelijk nog maar weinig van zulke kadavers verspreid in Nederland.

‘Hoop doet Leven’ is een project waarbij kadavers van aangereden dieren in verschillende natuurgebieden in Noord-Brabant worden teruggelegd in de natuur. Aaseters profiteren op die manier van de kadavers die anders in de verbrandingsoven zouden verdwijnen. Natuurorganisaties proberen zo de kringloop van het leven weer te sluiten.

Foto: ARK Natuurontwikkeling