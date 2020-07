Grote zorgen om loodvergiftiging bij kinderen: 'Ze zijn voor het leven beschadigd'

Mensenrechtenorganisatie Unicef maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid kinderen die in aanraking komt met te hoge doseringen lood. Wereldwijd lijdt één op de drie kinderen aan loodvergiftiging. In Nederland gaat het om maar liefst 60.000 kinderen, waarvan 7600 blootgesteld worden aan een extra hoge dosis.

Dat concludeert Unicef in een rapport dat vandaag is uitgekomen, ‘The Toxic Truth’. Het is een uniek onderzoek, dat nooit eerder is uitgevoerd. Lood kan zich in het hele lichaam verspreiden en dat kan leiden tot lichamelijke problemen, maar bijvoorbeeld ook tot een lager IQ. In Nederland komt loodvergiftiging vooral voor door loden waterleidingen die nog in veel woningen zitten.

Schade door lood onomkeerbaar

“In sommige gevallen kan een teveel aan lood zelfs leiden tot crimineel gedrag”, stelt Valeska Hovener, woordvoerder van Unicef. Vooral de allerjongste kinderen zijn gevoelig voor een vergiftiging, die nemen het namelijk makkelijker op via hun darmen.” Als een kind eenmaal te maken heeft met een vergiftiging door lood is er geen weg meer terug. “Geleidelijk tast het alles aan, ook de hersenen. Het is onomkeerbaar.”

In veel lage- en middeninkomenslanden draait de gevaarlijke en illegale verwerking van loodzuurbatterijen bij aan de vergiftiging. De mensenrechtenorganisatie dringt daarom aan op maatregelen en wil dat dit soort praktijken verboden worden.

Zorgen over toekomst

Ook bij de vier kinderen van Melanie de Graaf uit Amsterdam zijn de gevolgen van loodvergiftiging al merkbaar. Bij het gezin werd eerder dit jaar vastgesteld dat er een schokkende 115 microgram lood in het drinkwater zit, terwijl maximaal 10 microgram toegestaan is. Melanie is erg bezorgd over de toekomst van haar kinderen.

Eén van haar kinderen heeft een informatieverwerkingsprobleem en bij een ander kind zijn kenmerken van een autistische stoornis te zien. Mogelijk kunnen die problemen worden gelinkt aan het lood.

Melanie is erg boos en verdrietig, ze voelde zich lange tijd niet serieus genomen door haar woningbouwvereniging. Inmiddels zijn de loden leidingen uit de woning verwijderd en de waardes in het bloed van de kinderen zijn gelukkig gedaald. Maar de schade die er al is, kan niet worden teruggedraaid. “Hoe kan ik mijn kinderen dit later brengen? Ze zijn voor het leven beschadigd”, weet Melanie.

Inmiddels heeft ze steun gezocht en gevonden bij andere gedupeerden. Samen met artsen hebben ze een website opgericht met allerhande informatie over loden leidingen en het gevaar daarvan.