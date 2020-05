Twentse campinghouder haalt woede Duitse gasten op de nek om 'coronavouchers'

Campingeigenaar Gerbert Kleijssen uit het Twentse Reutum heeft zich de woede van Duitse gasten op de hals gehaald. Alle gasten die hun vakantie op de camping wilden annuleren vanwege het coronavirus, kregen een voucher. Maar veel Duitse gasten willen gewoon hun geld terug en stuurden daarom een klein legertje aan advocaten op de tukker af.

Het leek hem een mooie oplossing: alle gasten die hun boeking annuleren een voucher geven voor precies dat bedrag dat ze voor hun verblijf hadden betaald. Het moest Gerbert helpen zijn vaste lasten te kunnen blijven betalen, zodat zijn camping ook na de coronacrisis open kan blijven. Nederlandse gasten hadden begrip voor de oplossing en gingen akkoord met een voucher, maar veel Duitse gasten pikten de tegoedbonnen niet en schakelden een klein leger van zo’n tien advocaten in om hun geld terug te halen.

Te coulant geweest

Oneerlijk, vindt Gerbert. “Wij zijn veel te coulant geweest. We hadden moeten zeggen: ‘Jullie kunnen hier naartoe komen, we zijn open.’ Maar de Duitsers mogen hun land niet uit. Dus zij draaien het verhaal om.” De camping was tijdens de paasdagen gesloten, maar is nu weer open voor gasten met eigen sanitaire voorzieningen. Pas vanaf 1 juli mogen ook de gedeelde sanitaire voorzieningen op het terrein weer open.

“Als wij op onze strepen hadden gestaan, hadden we ze geen geld terug of een voucher¬†hoeven te geven”, zegt Gerbert. Hij vreest voor het voortbestaan van zijn 55 jaar oude familiebedrijf als hij al zijn gasten geld terug zou moeten geven. “Ik ken collega’s die binnen een week omvallen als er geen voucher is.”