Tweede anti-racismeprotest Amsterdam rustig verlopen: 'We hebben geleerd van demonstratie op de Dam'

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moet vandaag tijdens een spoeddebat aan de gemeenteraad tekst en uitleg geven over de enorm onderschatte opkomst bij de anti-racismedemonstratie op de Dam, op Tweede Pinksterdag. De tweede demonstratie was vandaag in het Nelson Mandelapark, maar dit protest verliep “gemoedelijk en vreedzaam”, aldus de gemeente.

“Onze inschatting is dat er meer dan 10.000 mensen op af zijn gekomen. Er was ruimte voor 18.000. Er is dus ruim voldoende ruimte”, laat een woordvoerder van gemeente Amsterdam weten. “We hebben geleerd van de demonstratie op de Dam. Toen is er een inschattingsfout gemaakt.”

Voor die “inschattingsfout”, waardoor er veel meer mensen op de been waren dan zij, de organisatie en de politie hadden verwacht en de anderhalvemeterregel niet werd nageleefd, moet burgemeester Halsema wat onder meer de VVD betreft bloeden. Er is een motie van wantrouwen tegen haar ingediend, later woensdagavond wordt gestemd over de motie van wantrouwen.

Tijdens de wél goed verlopen demonstratie vandaag werden twee minuten stilte gehouden om de zwarte slachtoffers van geweld te herdenken. Om deze keer wel de anderhalve meter afstand te waarborgen, zette de gemeente gele en witte stippen op het veld, waarop de demonstranten moesten gaan staan. De organisatie had voor mondkapjes en desinfecterende middelen gezorgd.