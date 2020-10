In het Noord-Hollandse Heerhugowaard zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schietpartijen geweest. Eerst werd een man neergeschoten, later werd een woning onder vuur genomen.

Rond 4.15 uur kwam de melding binnen van een schietpartij in het C. Fabritiuspark. Het slachtoffer, een 30-jarige man uit Rotterdam, werd ter hoogte van het Berckheideplein neergeschoten. Hij sloeg alarm bij een vlakbij gelegen huis en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is er na het incident vandoor gegaan en is nog spoorloos.

Twee uur later, rond 6.30 uur, werd zo’n twee kilometer verderop een woning aan de Bilderdijkstraat beschoten. Getuigen zagen daarna een kleine witte personenauto wegrijden. Er vielen geen gewonden, maar het huis raakte wel beschadigd.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen het neerschieten van de man en de beschieting van de woning erna. Getuigen en mensen die meer weten over de incidenten worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.