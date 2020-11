Truckers missen wegrestaurants: 'Chauffeurs raken in sociaal isolement'

Na een werkdag van 13 uur in de vrachtwagen ook nog eens achter het stuur met het bord een avondmaal naar binnen werken. Het is dagelijkse kost voor de beroepschauffeurs in coronatijd. Sinds het sluiten van de horeca kunnen ook beroepschauffeurs niet meer aanschuiven bij wegrestaurants. Hierdoor werken, eten en slapen ze noodgedwongen in hun cabine.

En omdat die omstandigheden verre van ideaal zijn, hebben de truckers donderdagavond actie gevoerd. Om 21.00 lieten chauffeurs door het hele land hun stem horen door te toeteren en met de lichten te knipperen. Jan de Jong was één van de actievoerders. “Je mist het onderling contact. Vooral met deze donkere dagen, met het koude weer, dan wordt het hard minder.”

Collega Frans Ubak kent meerdere chauffeurs die een flinke psychische knauw hebben gekregen. “Elke avond alleen in de avond zitten, zonder aanspraak zoals je gewend was in een restaurant. Dat mis je gewoon.”

Weg restaurant

“Ze zijn niet blij met hun werkomstandigheden en voelen dat ze in een sociaal isolement raken”, vertelt Sandra van Schaeren van wegrestaurant Malden in Heumen. Het buiten de cabine eten van een maaltijd was voor hen het enige ‘uitje’ van de dag.

In het wegrestaurant hebben ze dan ook goed nagedacht over een alternatief. “We hebben zelfs al een protocol. Daarbij moet je een chauffeurspas laten zien om binnen te komen, met code 95 erop. Heb je die niet, dan mag je niet binnen.”

Zorg voor bezorgers

Willem Dijkhuizen, bestuurder van FNV Transport & Logistiek, schreef eerder al een brandbrief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om de erbarmelijke arbeidsomstandigheden voor de truckers te benadrukken. “De feestdagen komen eraan, we verwachten allemaal dat onze pakjes bezorgd worden. Dan moeten we als overheid en samenleving ook zorgen dat deze mensen buiten hun cabine van hun maaltijd kunnen genieten, en dat ze goede sanitaire voorzieningen hebben.”