Vrachtwagenchauffeurs dupe van horecasluiting: geen fatsoenlijke toiletten, nergens douchen

Vakbond CNV is een petitie gestart voor betere werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs. Bedrijfskantines zijn dicht en bij wegrestaurants kunnen de chauffeurs alleen terecht voor afhaaleten. Ze kunnen er niet naar toilet of douchen. Volgens de vrachtwagenchauffeurs zitten ze dag in, dag uit in en om hun cabines.

CNV-bestuurder Tjitze van Rijssel spreekt klare taal: “Dat is gewoon idioot en niet meer te doen”. CNV vindt dat vrachtwagenchauffeurs in een hotel terecht moeten kunnen, zodat ze normaal kunnen douchen en eten. De bond is boos dat de transportbedrijven en het ministerie deze mensen aan hun lot overlaten en niets voor hen wil regelen.

Hotel op kosten van de zaak

“Iedereen zegt dat het belangrijk werk is wat vrachtwagenchauffeurs doen, maar daar zien we niks van terug”, aldus Van Rijssel. De vrachtwagenchauffeurs willen gebruik maken van een hotel op kosten van de zaak. Van Rijssel: “Zodat ze normaal kunnen douchen en naar het toilet kunnen gaan. Ook willen we dat chauffeurs terecht kunnen bij wegrestaurants. Chauffeurs hebben altijd een speciale pas bij zich en die kunnen ze ook tonen, dus horeca kan makkelijk het onderscheid maken.”

Ook bij het laden en lossen bij klanten en distributiecentra moeten er fatsoenlijke voorzieningen zijn, zoals toiletten binnen. En niet een paar vieze Dixies, stelt de vakbondsbestuurder. “We horen en zien te veel dingen die niet deugen.”

Procedure starten

De CNV-bestuurder wil desnoods een procedure starten namens de vrachtwagenchauffeurs: “De eerste werkgever die hier moeilijk over doet en de rekening niet wil betalen, krijgt met ons te maken.”