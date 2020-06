Van tropische hitte naar Hollands zomerweer: zet je schrap voor buien en onweer

Vandaag wordt het waarschijnlijk de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het wordt 28 tot 30 graden in Zeeland en op de Wadden en 30 tot 33 graden in de rest van het land. Door de stijgende luchtvochtigheid, zal het vanmiddag en vanavond steeds benauwder aanvoelen.

Regen en onweer

In het zuiden en zuidwesten van het land kunnen vanmiddag wel flinke stapelwolken uitgroeien tot onweersbuien. Hierdoor is er kans op lokale regen- en onweersbuien en kan in korte tijd op enkele plaatsen veel regen vallen. Zelfs is er kans op hagelbuien en windstoten.

Voorlopig is het de laatste echt warme dag. Dit weekend kunnen we namelijk rekenen op lagere temperaturen met geregeld regen- en onweersbuien. Maar hoewel het kwik iets zakt, voelt dit weekend nog wel broeierig aan.

Zaterdag wordt het nog op veel plekken broeierig warm met 24 tot 27 graden. Zondag is het Hollands zomerweer met temperaturen van 19 graden in de kustgebieden en 20 à 21 graden in het binnenland. De rest van de week zal dit weertype aanhouden.

Weeronline