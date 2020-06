Het mooie zomerweer komt niet zonder gevaren. Door de hoge zonkracht verbrand je in het ergste geval al binnen vijftien minuten. Maar waarom schijnt de zon deze week harder dan normaal?

Hoe langer de dagen worden, hoe hoger de zon komt te staan, laat Weer.nl weten aan Hart van Nederland. En hoe hoger de zon aan de hemel komt te staan, hoe krachtiger hij wordt. Op dagen waar geen wolkje aan de lucht hangt, komt er daardoor een flinke hoeveelheid ultraviolette straling richting aardoppervlak. Een sterkere straling, betekent ook een hoger risico op snelle verbranding.

Kijk uit met zonnebaden!

Deze week kun je rekenen op een zonkracht van 7 of zelfs 8. En dat betekent, kort gezegd, dat je goed moet uitkijken als je gaat zonnebaden. Een gemiddelde huid verbrandt tussen twaalf en drie ‘s middags namelijk al binnen een kwartier. Sinds 2002 werd een zonkracht van tenminste 8 slechts vier keer gemeten. Twee keer gebeurde dat in 2017. Eén keer was de zonkracht zelfs 8,7. Toen was tien minuutjes onbeschermd in de zon al genoeg om in tien minuten rood aan te lopen.

Handig weetje: de schadelijkste zonnestralen zijn de stralen die je niet voelt. Deze zogenoemde UV-A stralen dringen grotendeels door glas heen en tot in het diepste van je huid, om daar permanente schade toe te brengen. Deze stralen verouderen je huid en vergroten bij veel blootstelling ook de kans op huidkanker.