Topdrukte in winkelstraten, gemeenten nemen extra maatregelen

Met het oog op de harde lockdown die premier Mark Rutte vermoedelijk gaat aankondigen maandagavond, rennen veel Nederlanders naar de winkelstraten om nog de broodnodige (kerst)boodschappen te doen. Veel gemeentes zetten daarom extra veiligheidsmaatregelen in of adviseren vooral níet naar de steden te komen en thuis te blijven.

Het kabinet wil waarschijnlijk alle niet-essentiële winkels, dus alle zaken behalve supermarkten en apotheken, tot en met 19 januari sluiten. Door de winkels de komende vijf weken dicht te gooien hoopt de regering het oplopende aantal nieuwe coronabesmettingen een halt toe te roepen.

De aanscherpte coronamaatregelen gaan naar verwachting om middernacht in. Op die manier wil de regering voorkomen dat er dinsdag een run op winkels zou ontstaan. Maar nu lijkt deze beslissing juist het gevolg te hebben dat mensen maandagmiddag naar de winkelstraten snellen.

Utrecht

Gemeente Utrecht heeft opgeschaald op om problemen door drukte te voorkomen, meldt de woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten. In de stad worden nu extra verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden. De drukte is nu nog vergelijkbaar met een rustige zaterdag maar om te voorkomen dat het gaat lijken op een drukke zaterdag, roept de burgemeester op vooral niet naar de binnenstad te komen.

Den Haag

Gemeente Den Haag twitterde maandagmiddag het advies vooral niet naar de stad te komen. “Het is te druk in de Haagse binnenstad. Doe je (kerst)inkopen online.”

Groningen

In Groningen zien ze extra drukte in de binnenstad bij bijvoorbeeld de Rituals en Bodyshop. Voor de rest is het niet extra druk in de stad, maar komen mensen vooral gericht voor dezelfde winkels.

Rotterdam

Ook in Rotterdam heeft de gemeente opgeschaald. Er worden extra beveiligers en handhavers ingezet om het winkelend publiek in goede banen te leiden. Het is er nog niet extreem druk, maar de situatie wordt continu gemonitord. De gemeente roept inwoners op drukte te vermijden en verstandig te winkelen.

Amsterdam

In Amsterdam zijn op straat verkeersregelaars ingezet die de fiets- en voetgangersstromen begeleiden en bij grote drukte wordt er eenrichtingsverkeer ingesteld in de populairste winkelstraten. Fietsers moeten afstappen wanneer ze een winkelstraat bereiken. “We houden de drukte voortdurend in de gaten en werken hierbij al weken goed samen met ondernemers. Daarnaast doen we de oproep om drukke plekken te vermijden en naar huis te gaan als het te druk wordt”, zegt een woordvoerder van de gemeente.