Topdrukte bij de KNRM, 100 keer extra uitgerukt deze zomer

In heel Nederland heeft de reddingsdienst de handen vol aan mensen op het water in nood. In totaal zijn er ruim 100 extra acties geweest dan normaal in deze tijd. De KNRM denk dat dit komt doordat meer Nederlanders vakantie in eigen land doorbrengen en het water opgaan.

In Enkhuizen is het elke dag raak op het KNRM-station. Waar er in de voorgaande jaren ongeveer zes keer per week een melding kwam van een schip of een persoon in nood is dat dit jaar zeker acht keer. “Laatst vier keer op een dag”, vertelt schipper Johan Greiner tegen Hart van Nederland.

Onervarenheid

Het gaat met name om surfers en jachteigenaren of -huurders. Bij de laatste categorie gaat het dan met name om motorstoringen en roerproblemen en het aan de grond lopen van jachten. Ook onervarenheid speelt daarbij een rol. “Wij merken nu vooral dat lijnen van boord vallen in de schroef en mensen die vastlopen op ondiep water, omdat ze niet goed navigeren”, zegt Johan Greiner van KNRM-station Enkhuizen. Zij rukken uit als mensen in de problemen komen op het IJsselmeer.

Een aantal weken terug hadden we een melding van een vrouw die in paniek de kustwacht belde. “Toen zijn we met zes boten en een helikopter gaan zoeken. Toen bleek er eigenlijk niks aan de hand. Ze waren overvallen door een onweersbui die langskwam. Daardoor raakt ze in paniek”

De KNRM roept iedereen om voorbereid het water op de gaan. Ook als het er de hele dag zon is voorspeld, want ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’.