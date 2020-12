Buurt komt in actie, tóch kerstcadeautjes voor bestolen kinderen van Damian

De kinderen van Damian Bobiński zaten in zak en as nadat hun net uitgepakte kerstcadeaus op kerstavond werden gestolen uit de kofferbak. De beelden waarop de diefstal in Steenbergen te zien was zette hij op social media, maar daar werden ze (tot nu toe) niet op herkend. In de tussentijd kwamen buurtbewoners in actie voor de gedupeerde kinderen.

“Ze waren erg teleurgesteld”, zegt Damian tegen Hart van Nederland. “Mijn jongste zoon, die 6 jaar is, liep de volgende ochtend direct naar de kerstboom om te kijken of de kerstman nieuwe cadeaus had gebracht. Dan breekt je hart.”

De buurtbewoners van Damian lieten het er niet bij zitten en kwamen in actie. Zoon Alex (10) als Marcel (6) hebben allebei vier nieuwe kerstcadeautjes gekregen. En daar bleef het niet bij. “Via Facebook was er ook iemand die Playmobil wilde verkopen, maar uiteindelijk bedacht ze dat om het aan onze kinderen te geven.”

‘De gelegenheid maakt de dief’

Zoons en Alex en Marcel zijn maar wat blij, maar volgens Damian was dit voor zijn kinderen ook een les. “Het spreekwoord ‘De gelegenheid maakt de dief’ kennen we ook in Polen. Toen bleek dat de koffer niet goed sloot, was dat voor de dieven de kans om hun speelgoed mee te nemen. Dat hoort natuurlijk niet, maar het gebeurt. Dat weten ze nu.”

Ook heeft vader Damian duidelijk gemaakt dat de nieuwe presentjes die ze hebben gekregen niet van de kerstman komen. “We hebben gezegd dat de kerstman alweer is vertrokken. Deze cadeautjes komen van de buren. Toch wel heel lief van ze.”

Beeld: Damian Bobiński