Hier moet je op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering

Voor veel mensen is het een jaarlijks gepuzzel. Het is de tijd van de zorgverzekeringen: overstappen of niet? De keuze is ruim en daardoor voor veel mensen ingewikkeld.

Wij verzamelden bij vergelijkingswebsite Zeker.com een aantal tips voor het verstandig en zo goedkoop mogelijk afsluiten van een nieuwe zorgverzekering.

Individueel boven collectief

Collectieve zorgverzekering zijn vaak niet goedkoper. Mensen denken vaak via een werkgeverscollectiviteit een hoge korting te krijgen en daardoor goedkoper uit te zijn. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval. Een individuele zorgverzekering is meestal goedkoper.

Een tandartsverzekering is vaak onnodig. Ga je alleen voor controle naar de tandarts, dan is het goedkoper om de controle zelf te betalen. Verwacht je tandartskosten te gaan maken? Vraag bij de tandarts een offerte op, zodat je op basis daarvan de juiste tandartsverzekering kunt kiezen.

Meestal ben je duurder uit met een gezinspolis. Veel gezinnen hebben de neiging om iedereen te verzekeren op één polis, omdat het makkelijk is voor de administratie. Maar als je andere zorg nodig hebt, bijvoorbeeld de één fysiotherapie en de ander niet, dan is het zonde van het geld om dat voor ieder gezinslid af te sluiten. Kies daarom je zorgverzekering per persoon.

Enorme prijsverschillen

Vergelijk de basisverzekering. De zorgpremie van de basisverzekering verschilt enorm. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering is dit jaar maar liefst 504 euro per jaar. Terwijl de dekking hetzelfde is. Wil je besparen op de premie, dan is de keuze voor een internetverzekeraar wellicht een goede.

Kies alleen voor een aanvullende verzekering als je die echt nodig hebt. Controleer je aanvullende verzekering en ga goed na of je hier echt gebruik van denkt te gaan maken. Soms zijn vrouwen op hun 50e nog verzekerd voor kraamzorg. Ook wordt in totaalpakketten vaak zorg vergoed die je helemaal niet nodig hebt of gebruikt, maar daar betaal je wel voor.

Eigen risico

Je kunt ervoor kiezen je eigen risico te verhogen voor een lagere maandpremie. Dat kan heel aantrekkelijk zijn, maar het is ook gevaarlijk. Kom je onverwacht toch in het ziekenhuis terecht of moet je bloed laten prikken? Dan betaal je dat dus zelf tot een bepaald bedrag. Heb je bijvoorbeeld een vrijwillig eigen risico van €885 en maak je gebruik van zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je de eerste €885 zelf. Daarna krijg je de kosten pas vergoed. Het verplichte eigen risico is €385.