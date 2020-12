Honderdduizenden Nederlanders kunnen hun zorgpremie niet meer betalen

Honderdduizenden Nederlanders hebben moeite om de premie voor de zorgverzekering te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van verzekeringsplatform Zeker.com. Bijna 200.000 mensen lopen meer dan zes maanden achter met hun betalingen. Jean-Nara (35) weet er alles van. Ze raakte in de schulden toen ze haar baan verloor. Het betalen van de zorgpremie was wel het laatste waar ze aan dacht.

Jean-Nara kwam vijftien jaar geleden op haar werk ten val en moest thuisblijven. Haar werkgever stelde voor dat ze uit dienst zou gaan. Daar ging ze mee akkoord, maar besefte niet dat ze daardoor geen aanspraak kon maken op een uitkering. “Ik was jong, dat was niet zo slim van mij. Maar als je geen begeleiding of opvoeding op financieel gebied hebt gehad, dan is het makkelijk om zo in de problemen te komen”, vertelt Jean-Nara.

‘Ik sukkelde er maar mee door’

Ze was 20, woonde zelfstandig, had geen uitkering, en de schulden liepen op. Op het hoogtepunt stond ze 36.000 euro rood met daarbovenop nog zo’n 75.000 studieschuld. “Ik sukkelde daar maar mee door. In 2017 werd het te veel. Toen heb ik hulp ingeroepen.” Ze kwam terecht bij bewindvoerder Carly Sieval, die haar uit de schulden hielp. Afgelopen juli was het zover: Jean-Nara was schuldenvrij, buiten haar studieschuld.

Bewindvoerder Carly merkt op dat de overgrote meerderheid van haar cliënten met schulden hun zorgpremie niet betalen. “Van alle lasten komt de zorgpremie op de laatste plaats. Als je schulden hebt, geef je de voorkeur aan huur en eten. Een ambulance komt je toch altijd halen, ongeacht of je betaald hebt of niet.”

Uit onderzoek van Zeker.com, platform met verzekeringservaringen, blijkt dat 47 procent van de mensen moeite heeft met het betalen van de zorgpremie. Nog eens 22 procent geeft aan de premie helemaal niet meer op te kunnen brengen. Directeur Leon Schouten verwacht dat dit aantal het aankomende jaar alleen maar toeneemt. “Niet alleen door de stijging van de zorgpremie, maar ook doordat veel mensen hun baan verliezen als gevolg van de coronacrisis. Zeker als straks de financiële steunpakketten vanuit de overheid minder worden of stoppen, zullen meer mensen moeite hebben met het betalen van de zorgpremie.”