Thierry Baudet geraakt door harde woorden ex-partijgenoot én ex-vriendin Eva Vlaardingerbroek

Meerdere Forum voor Democratie-leden hebben zich afgekeerd van Thierry Baudet, de oprichter van de partij. Zo ook Eva Vlaardingerbroek, nummer vijf op de lijst. Zij uitte in de uitzending van Goedemorgen Nederland stevige kritiek op de partijleider, die zichtbaar geëmotioneerd was door de woorden van zijn voormalig collega, en – zo onthulde hij plots – ex-vriendin.

De redactie van het ochtendprogramma had Vlaardingerbroek om een telefonische reactie gevraagd en verwerkte die reactie in een ‘splitscreen’ met Baudet, die live in de studio zat. Dat leverde uitermate pijnlijke televisie op, zo blijkt uit het fragment dat ondernemer en internetjournalist Alexander Klöpping op Twitter deelde en vervolgens viral ging.

(Tekst gaat verder na video)

Dit is wel een fragment hoor. Die split-screen ook in het begin… pic.twitter.com/ogB3zcKPAl — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) November 26, 2020

Vlaardingerbroek meldde eerder al dat ze niet achter Baudet, maar achter het partijbestuur staat. Dat blijkt tegen het zere been van Baudet, die terloops in het ochtendprogramma onthult dat zij niet alleen een (ex)collega is, maar ook een ex-vriendin, “in 2017”. “Ik vind het ontzettend pijnlijk dat dit gebeurt,” zegt hij.

Lees ook: Baudet wil naam Forum voor Democratie zelf houden

‘Paniekvoetbal’

Daarop volgt Vlaardingersbroeks telefonische reactie op Baudets voorstel voor een partijboedelscheiding. “Het splitsen van de partij is volgens mij paniekvoetbal van iemand die aan het verliezen is, die wanhopig is”, aldus Vlaardingersbroek. “Ik denk dat we nu verder moeten afwachten hoe het doorgaat. Ik schaar me achter het kamp van het bestuur, als we het over kampen moeten hebben.”

In de splitscreen wordt de reactie van Baudet uitgelicht en is duidelijk te zien dat hij geëmotioneerd raakt. “Ik vind het verbazingwekkend dat iemand op deze manier…,” stamelt hij. “Ik moet even wennen aan het nieuws.” Hij vindt zijn voorstel voor een partijboedelscheiding “ridderlijk”. “Waarom kan zij nou niet het fatsoen hebben om te zeggen: ‘natuurlijk, we gaan hier gewoon voor zitten’. ‘Ik steun dit voorstel’.”

Lees ook: Ruzie binnen Forum voor Democratie doet Baudet veel: ‘Ze framen mij als halve nazi’

Brandbrief

Aanleiding voor dit alles is de brandbrief die Eerste Kamerlid en nummer drie op de kandidatenlijst Nicki Pouw-Verweij schreef, waarin zij stelt dat Baudet is geradicaliseerd. Volgens Pouw-Verweij viel Baudet tijdens een etentje op vrijdag onder meer uit naar Joost Eerdmans en zei hij dat corona in de wereld was gebracht door George Soros.

Eerdmans liet het ANP weten de inhoud van de brief te onderschrijven en ook Vlaardingersbroek bevestigt dat Baudet die uitlatingen heeft gedaan en dat ze daarvan “geschrokken” was. Baudet zegt “een totaal andere herinnering” aan de avond te hebben.

Pek en veren

Vervolgens keerde een flink deel van de top zich af tegen van de oprichter van Forum. Maandagavond verklaarde Baudet op te stappen als lijsttrekker, maar twee dagen later kwam hij daar op terug omdat andere bestuurders hem met “pek en veren” uit de partij willen zetten.

Donderdag stelde hij een partijboedelscheiding voor om een “vechtscheiding” te voorkomen. Het bestuur en Baudet moeten dan de financiën en andere goederen gaan verdelen maar Baudet vindt wel dat hij recht heeft op de partijnaam.