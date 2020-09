Met deze versleten schoen won Theo Frijn (33) het EK schoenmaken

Een paar luxe Santoni schoenen aanschaffen voor 795 euro, ze dragen tot de zolen versleten zijn en vervolgens weer als nieuw repareren. Schoenmaker Theo Frijn (33) deed het voor zijn deelname aan het Europees kampioenschap schoenmaken. “Mijn schoenen kregen een hogere score dan schoenen die ongedragen in de winkel liggen.”

Na maandenlang uitstel kreeg Theo vorige week het verlossende antwoord: hij is Europees kampioen schoenmaken geworden. “In januari heb ik mijn gerepareerde paar schoenen al opgestuurd. Door corona is de uitreiking en het bijbehorende gala steeds uitgesteld”, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Echt vakmanschap

Uiteindelijk werd via sociale media bekendgemaakt dat de Heemstedenaar de wedstrijd had gewonnen, met maar liefst 197 van de 200 haalbare punten. “Ik ben hier heel blij mee, maar ik doe het vooral voor de reacties die ik krijg van de échte kenners en liefhebbers op mijn Instagram-pagina”, zegt de trotse winnaar.

Schoenmaker Theo maakte het zichzelf niet makkelijk. Hij koos voor een totaal versleten oranje zool van het schoenenmerk Santoni en moest de onderkant weer helemaal opknappen. Daar is echt vakmanschap voor nodig.

Lees ook: Frank Oppedijk (34) is wereldkampioen kunstfluiten: ‘Je hebt alleen je lippen als instrument’

“Heel veel kenners wisten dat ik meedeed aan de wedstrijd en dat leverde wel wat stress op”, vertelt ij. “Elk foutje is zichtbaar en bij een te grote misser is al je werk voor niks.” Maar bij Theo ging het niet fout. Het ging zelfs zo goed, dat hij meer punten scoorde dan een gemiddelde gloednieuwe schoen uit de winkel. “Die krijgen gemiddeld 170 punten, afhankelijk van het merk.”

Nederlands kampioen

Inmiddels pronken er meerdere bekers in zijn zaak in Amsterdam, want Theo werd afgelopen maart ook al gekroond tot Nederlands kampioen schoenmaken. “Ik moest in twintig minuten tijd een paar luxe schoenen zo mooi mogelijk oppoetsen.” En dat deed hij dus met verve.

Maar naast z’n schoenen, dat doet de schoenmaker niet. Zo verricht hij nog dagelijks de ‘simpele reparaties’. Zo krijgt Theo soms schoenen binnen van 4.000 of 5.000 euro. “Ze zijn op maat gemaakt of van krokodillenleer. Mensen zijn dan bereid om flink te betalen voor een reparatie, omdat zulke dure schoenen ook vreselijk zijn om in te lopen.”

Als hij het paar dan onder handen heeft genomen zien de schoenen eruit als nieuw, maar zitten ze ook als vanouds. “En daarom word ik via Instagram nu ook benaderd door mensen uit het buitenland. Zij sturen dan een foto van het versleten paar en ik geef een indicatie van de reparatieprijs.”