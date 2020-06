Terugkeer Robben laat hele provincie Groningen juichen: 'Fantastisch, ook al speelt hij geen minuut'

Arjen Robben keert terug bij FC Groningen. Voor de provincie is dat niet zomaar een voetbaltransfer. Een voormalig wereldster keert terug naar zijn roots. Voor fans van FC Groningen en mensen in zijn geboortedorp Bedum kan het komende seizoen nu al niet meer stuk.

“We hebben hier een huis laten bouwen dat bijna klaar is”, zei Robben tijdens zijn presentatie in het stadion. “We komen weer naar huis en ik wil de club graag helpen.” Dat die clubliefde van twee kanten komt, blijkt uit iedereen die je in de provincie Groningen spreekt.

Arjen Robben-effect

Supporter Klaas-Jan ter Veen bekeek de persconferentie vandaag in zijn stamkroeg, Hooghoudt Proeflokaal in het centrum van Groningen. Hij is niet compleet verrast door de terugkeer van Robben. “Het gonsde al een beetje rond in de stad, maar dat deed het vorig jaar ook. Ik ben vooral trots, omdat onze club zo’n sterspeler heeft voortgebracht. Ooit kwam hij op zijn fietsje met een broodtrommeltje achterop naar de training. Nu, na hij bijna honderd interlands en weet ik hoeveel prijzen, is het cirkeltje weer rond.”

De ras-supporter plaatst de comeback van Robben in een rijtje met andere hoogtepunten uit de laatste twintig jaar. Het halen van Europees voetbal, het winnen van de beker, de verhuizing naar de Euroborg. “Hij gaat ons geen kampioen maken, maar daar gaat het niet om. Als we winnen drinken we hier een biertje. Als we verliezen, dan is dat de reden dat we een biertje drinken. Uiteindelijk worden we toch ongeveer achtste. Maar Arjen is onderdeel van onze identiteit, en daarom is het fantastisch dat hij terug is.”

Volgens Ter Veen heeft de transfer een impact die groter is dan in het voetbal alleen. “Groningers voelen zich niet altijd even gewaardeerd door de rest van het land, of door politiek Den Haag. En er is hier natuurlijk veel aan de hand, denk maar aan de aardbevingen. Dan komt dit als een hartstikke leuke boost voor de hele provincie. Het Arjen Robben-effect heeft nu al zijn weerslag op mensen. Ook al speelt hij geen minuut. Er zijn in een dag tijd 1600 seizoenkaarten verkocht, en ook een paar skyboxen.”

Kippenvel

John de Jonge was als voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen in het stadion toen hij het nieuws hoorde. “We hadden een bijeenkomst met een paar partijen, ik dacht gewoon een borrel om ons te bedanken voor de steun. Toen werden we op de tribune neergezet en kregen we het filmpje van Arjen te zien. Dan krijg je wel even kippenvel.”

Zorgen over de fitheid van het teruggekeerde kind van de club heeft De Jonge niet. “Hij is al een maand in training en hij schijnt tot de fitste spelers te horen. En zelfs als ‘ie maar de helft van de wedstrijden mee kan doen is het fantastisch. Al zijn het maar een paar invalbeurten van 10 minuten, dan nog. Dat ‘ie het probeert is al zo bijzonder.”

“Vorig jaar hebben we al een grote actie gedaan, Arjen volg je hart. Maar toen stopte hij met voetballen. Dan reken je nergens meer op. De afgelopen weken hebben we keihard acties gevoerd rond de club, we zitten in lastige tijd met corona. Dan voelt deze verrassende terugkeer als loon naar werken. Prachtig om te zien dat een speler ook zoveel hart voor de club heeft.”

Band met Bedum

Op de velden van amateurvereniging SV Bedum, waar Arjen Robben zijn eerste stappen zette, zagen ze de comeback ook niet aankomen. “Het is wel teleurstellend voor onze club”, zegt voorzitter Jan-Jurjen Timmer met een dikke knipoog. “We hebben vorig jaar al een bod op hem gedaan, wat helaas is afgeslagen. Maar serieus: het is geweldig voor het dorp en de regio, je ziet het aan alle positieve reacties.”

Volgens Timmer is Robben zelfs als wereldster nooit de binding met zijn geboortedorp verloren. “Het afgelopen jaar is hij nog veel in Duitsland gebleven, maar hij keert nu weer terug naar de provincie. Zijn ouders wonen nog in Bedum, die staan hier ook vaak langs de lijn. En Arjen zelf is ieder seizoen zeker één of twee keer op de club. Dan zie je hoe hij is. Hij staat heel relaxed langs het veld. Als hij bij zijn ouders is, gaat hij ook gewoon zelf naar de supermarkt.”

Positief mens

De 36-jarige Robben zelf geniet ervan hoe zijn plannen om terug te keren in Groningen zijn ontvangen. Hij hoorde echter ook mensen zeggen dat het eigenlijk alleen maar kan mislukken. “Wat maakt mij dat nou uit”, reageerde hij. “Zo denk ik helemaal niet, ik ben een positief mens. Misschien lukt het fysiek niet. Maar als ik het niet ga proberen, dan weten we dat niet. Dan komen we daar niet achter.”

Robben heeft niets te verliezen. “Mijn loopbaan is al geslaagd, daar zit al een heel mooie strik omheen. Ik weet dat er een groot verschil in niveau zit tussen Bayern München en Groningen. Maar waarom moet dat een probleem worden? We zien wel waar het schip strandt. Het kan na een maand voorbij zijn, maar ook over twee jaar pas.”