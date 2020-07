Je kunt 113 Zelfmoordpreventie nu bellen via telefoonnummer 113

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is per 1 juli officieel bereikbaar via telefoonnummer 113. Dat laat de stichting weten in een nieuwsbericht. Tot voor kort was de crisislijn alleen bereikbaar via 0900-0113.

In september vorig jaar maakte ‘Moniek’ uit Winschoten een einde aan haar leven. Kort daarvoor probeerde de vrouw meerdere keren 113 Zelfmoordpreventie te bellen via het nummer 113. Omdat dit telefoonnummer niet in werking was, kreeg ze geen gehoor.

113 sneller bereikbaar

Hierna maakt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich hard om het telefoonnummer 113 beschikbaar te stellen voor de crisislijn. Dit zodat mensen met suïcidale gedachten de stichting sneller kunnen bereiken. Dat is nu gelukt.

Sinds 1 juli is de stichting bereikbaar via 113 en via 0800-0113. Het oude nummer 0900-0113 blijft ook bereikbaar. Direct bellen naar 113 is op dit moment nog niet gratis, bovendien is het nummer zichtbaar op je telefoonfactuur. Een woordvoerder van de stichting kon niet zeggen wanneer dit gaat veranderen, maar geeft aan dat er een wetswijziging voor nodig is. Het kan dus nog wel even duren voor het zover is. Bel je naar 0800-0113, dan is dat wel gratis. Ook wordt dit nummer als anoniem weergegeven op je factuur.

Bij 113 Zelfhulppreventie heerst blijdschap. “We zijn er een jaar of tien mee bezig geweest om dit nummer te bemachtigen,” laat een woordvoerder weten. “We zijn ooit begonnen als online hulpdienst, maar hebben dat vrij snel al uitgebreid met een telefoonnummer dat mensen konden bellen. Sindsdien willen we al bereikbaar zijn via telefoonnummer 113.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).

Beeld: Pexels