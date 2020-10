Tekort zorgmedewerkers in verpleeghuizen 'rampzalig'

Het tekort aan zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg is op steeds meer plekken rampzalig, zegt Henk Kamp, voorzitter van ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties.

“Het water staat tot aan onze lippen. In een aantal regio’s lukt het niet meer om de personeelsroosters in de thuiszorg en verpleeghuiszorg rond te krijgen”, aldus de voorzitter. Sommige zorginstellingen hebben volgens hem ziekteverzuimpercentages van bijna 50 procent, als gevolg van het coronavirus.

‘Verpleegzorg afschalen onmogelijk’

“Veel aandacht gaat terecht uit naar ziekenhuiszorg, maar ondertussen wonen ruim twee miljoen zorgbehoevende, kwetsbare mensen thuis of in een verpleeghuis. En daar moet het werk permanent doorgaan, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar”, stelt Kamp. “Het afschalen van de reguliere zorg dat in de ziekenhuizen aan de orde komt, is hier domweg onmogelijk.”

Lees ook: Nieuw dagrecord: 8.141 nieuwe coronabesmettingen gemeld

De druk op zorgmedewerkers neemt volgens hem steeds verder toe. Dat komt door de extra zorg voor coronapatiënten en het uitvallen van medewerkers. “Dat betekent gedwongen kiezen tussen wat nog wel en wat niet meer gedaan kan worden. Soms moet de zorg tijdelijk verminderd of zelfs gestopt worden. Veel cliënten, familieleden en naasten begrijpen dat gelukkig en helpen waar dat kan”, aldus de ActiZ-voorman.

Redactie/ANP