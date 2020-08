Hoofd Infectiebestrijding Jaap van Dissel van gezondheidsdienst RIVM geeft dinsdagmiddag een laatste stand van zaken over de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Kijk hier live mee naar de technische briefing in de Tweede Kamer.

Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen in de afgelopen weken is de Tweede Kamer eerder teruggekomen van zomerreces. Het is voor het eerst sinds 25 juni dat er een technische briefing over het coronavirus wordt gehouden. Van Dissel zal onder meer praten over de laatste cijfers, de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek.