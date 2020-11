De Amsterdamse politie heeft afgelopen zaterdag een met stenen verzwaarde tas uit het water gehaald. Agenten deden een afschuwelijke vondst toen ze de tas openden: er zat namelijk een dode kat in.

De tas werd gevonden in de gracht langs de Bilderdijkkade ter hoogte van de Kwakerstraat. Het is het nog niet duidelijk hoe is dier om het leven is gekomen, de politie onderzoekt de gruwelvondst. Het gaat om een vermoedelijk witte kat.

Getuigen die rond de vindplaats mogelijk iets verdachts hebben gezien worden gevraagd om contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Ook is de politie op zoek naar mensen die de tas menen te herkennen.

Beeld: Politie