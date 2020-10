Dode kat in strop gevonden in Oldenzaal, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dierenmishandeling in Oldenzaal. Daar is bij de moestuintjes aan de Uiverstraat een dode kat in een strop gevonden. De strop is waarschijnlijk bedoeld voor het vangen van konijnen of hazen en is niet toegestaan, zo meldt de politie.

Aanvankelijk gingen agenten af op een melding van de Dierenambulance dat een kat vast zou zitten in een strop. Eenmaal ter plaatse bleek het dier al te zijn overleden. De politie is daarom nu op zoek naar mensen die meer informatie hebben over toedracht van de dood van de kat door de strop.

Informatie

Iedereen die meer informatie heeft, kan dat melden via 0900-8844 of in een chatbericht aan de Politie Oldenzaal op Facebook.