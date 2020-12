Supermarkten tijdens de kerst open of dicht? 'Onze medewerkers zijn gewoon nog fit'

Bescherm het personeel in de supermarkt en sluit de winkels met kerst. Dat is de boodschap van het FNV zaterdag aan het kabinet. Medewerkers zouden op hun laatste tandvlees lopen vanwege de coronaperiode en door de toenemende besmettingen lopen ze veel gevaar ook de ziekte te krijgen. De klanten? Die redden zich wel, zo is de gedachte.

De oproep wekt verbazing bij Leendert van Eck, de baas van Deen Supermarkten. Hij gooit zijn winkels zelfs speciaal open tijdens eerste kerstdag, terwijl ze dan normaal gesproken altijd dicht zijn. En over zijn personeel maakt hij zich geen zorgen, die willen juist dolgraag werken.

Rust nodig

“Het is hard werken voor de mensen”, stelt Mari Martens van FNV. “Het is al negen maanden hard werken. Ze moeten zichzelf beschermen. De 1,5 meter afstand is niet altijd te doen. Ze doen hun best, dat weet ik, maar het zou goed zijn als iedereen gewoon rust heeft met de kerst.”

De vakbondsman zegt veel signalen van supermarktpersoneel, maar ook bijvoorbeeld van vrachtwagenchauffeurs te ontvangen. Het argument van de supermarktdirecties – die zeggen de drukte te willen spreiden door tijdens de kerst open te blijven – is wat hem betreft onzin. “Dat is vooral bedoeld om veel te verkopen.”

Beter spreiden

Deen-baas Van Eck ziet het totaal anders. “Bij onze supermarkt herken ik daar helemaal niets van. Onze medewerkers zijn gewoon nog fit”, aldus Van Eck. Ook het maken van de roosters was voor hem geen enkel probleem, zelfs niet tijdens de feestdagen. Ook hij denkt dat het slimmer is dat de groepen klanten gespreid de boodschappen komen doen.

“Ik snap dat de FNV zich druk maakt, maar ik denk dat het ook anders had gekund. We hadden wel met elkaar af kunnen spreken: iets minder lang open.” Met dat laatste doelt Van Eck op de openingstijden bij zijn eigen supermarkt. Die sluiten om 16.00 uur.